Олимпийский чемпион Тищенко не исключил неожиданной развязки боя Усик — Джошуа

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Я ожидаю интересного боя. Вполне возможно нас ждет неожиданная развязка, но, честно говоря, я больше верю в победу Энтони Джошуа. Хотя, безусловно, буду поддерживать Александра. Во-первых, он — славянин; во-вторых, мне больше симпатизирует именно его стилистика ведения боя, да и как человек он не плох.

Очень бы хотелось увидеть его победу, но я не вижу за счет чего он сможет ликвидировать разницу в габаритах. Думаю, что досрочного завершения боя мы не увидим, все закончится судейским решением», — сказал Тищенко «Газете.Ru».

Поединок между британцем и украинцем пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее российский боксер Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика.