Руй Витория прокомментировал слухи о возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба после поражения от столичного ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«С самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моем увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии», — сказал Витория.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.