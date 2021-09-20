Гладилин считает, что Глушаков не слабее Зобнина и может помочь сборной России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил включение в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Игрок получил вызов в национальную команду впервые за три с половиной года. По мнению Гладилина, в нынешнем состоянии Денис может помочь сборной в предстоящих играх.

«Глушаков сейчас в хороших кондициях. Он играет очень прилично и сейчас он один из лучших наших опорников. Он ничуть не слабее того же Зобнина и остальных, кто есть в сборной на этой позиции. Глушаков, имея опыт и хорошие кондиции, на матчи со Словенией и Словакией пригодится», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

На счету Дениса Глушакова 57 матчей в составе сборной России и пять забитых мячей. В последний раз на сегодняшний день он выходил на поле в форме национальной команды в марте 2018 года — тогда сборная в товарищеской игре уступила Бразилии 0:3. С тех пор экс-наставник российской команды Станислав Черчесов Глушакова не вызывал, и новый шанс 34-летний футболист получил уже при Валерии Карпине.

В октябре сборная России проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября дома она сыграет со Словакией, а 11 октября на выезде — со Словенией. На данный момент команда Карпина идет на втором месте в отборочной группе Н с 13-ю очками — столько же баллов у лидирующей Хорватии, которая занимает первую строчку по дополнительным показателям.

Ранее Карпин рассказал о причинах вызова Глушакова в сборную России впервые с 2018 года.