«Ювентус» повторил антирекорд 60-летней давности

Туринский «Ювентус» не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А только в четвертый раз в своей истории. Последнее подобное достижение датируется сезоном-1961/1962, а до этого – в сезонах-1955/1956 и 1942/1943. Об этом сообщает OptaPaolo.

Напомним, клуб из Турина сыграл вничью с «Миланом»(1:1) и «Удинезе» (2:2), а также уступил «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

Подопечные Массимилиано Аллегри с двумя очками занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Лидирует миланский «Интер» с 10-ю очками. На второй строчке «Милан», у которого столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде против «Специи». Матч состоится 22 сентября в 19.30 (мск).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед», успел провести за новый клуб три игры и записал на свой счет четыре гола.