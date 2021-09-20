Роналду за три матча в новом клубе забил четыре мяча, Месси — ноль

Матч шестого тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лионом» (2:1) стал для нападающего Лионеля Месси третьим в составе парижского клуба. Форварду сборной Аргентины пока не удалось отметиться забитым мячом за новый клуб.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед», также успел провести три игры в этом сезоне и записал на свой счет четыре гола.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. Он уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

Португалец записал на свой счет забитый мяч в матче пятого тура против «Вест Хэма» (2:1) в Английской премьер-лиге (АПЛ). В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не пожал руку главному тренеру своей команды Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом».