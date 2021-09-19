Панарин ответил на вопрос о своем капитанстве в «Нью Йорк Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, отвечая на вопрос о том, хотел бы он стать капитаном своей команды, заявил, что на это место есть более достойные кандидаты. Слова Панарина передает официальный сайт НХЛ.

«На эту должность есть гораздо более достойные кандидаты. Хочется ли мне? Скорее нет, если честно. Это же не просто наклеить букву и ходить фотографироваться. Это много черновой работы в раздевалке. Надо не просто хорошо играть в хоккей, но и между периодами тратить энергию на то, чтобы вдохновлять и мотивировать. Надо давать интервью, быть лицом клуба. В общем, много работать за пределами площадки.

Россиянин отметил, что он не будет эффективным капитаном, так как он плохо владеет английским языком и не сможет мотивировать команду.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее Панарин рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы.