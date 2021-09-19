Олимпийский чемпион Кожевников высказался о пьяном арбитре: это позорище

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал позором поступок арбитра, который судил матч детских команд в состоянии алкогольного опьянения. Слова Кожевникова передает «Матч ТВ».

«Это позорище. Надо разбираться с судейством и делать выводы. С детьми судить пьяным – это просто кошмар. Такого быть не должно. Это дискредитирует наш хоккей. Надо однозначно выгонять за такие поступки. Если человек больной, то ему надо лечиться. Если он делал это в сознании, то естественно его надо убирать и пожизненно не допускать до льда», — сказал Кожевников

Напомним, судья детского хоккейного турнира находился в состоянии алкогольного опьянения во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех».

Арбитр неуверенно держался на коньках, в результате чего несколько раз упал на лед.

Ранее главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов прокомментировал данный инцидент.