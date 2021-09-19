Месси с семьей может переехать в замок под Парижем стоимостью €48 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вместе с семьей может переехать в замок, расположенный под Парижем, сообщает RMC Sport.

По информации источника, супруга футболиста Антонелла Рокуццо рассматривает вариант переезда из элитного отеля в замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Стоимость сооружения оценивается в €48 млн. Оно состоит из 30 комнат, а суммарная площадь составляет около 2 тыс. кв. м. Отмечается, что замок находится в 15 минутах от тренировочной базы «Пари Сен-Жермен».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс» и не отметился результативными действиями.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо опроверг информацию о зарплате Месси.