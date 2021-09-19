Гол Головина помог «Монако» сыграть вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции

«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче пятого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:2. На 39-й минуте отличился российский полузащитник монегасков Александр Головин. В начале второго тайма Анди Делор сравнял счет, на 74-й минуте Хишем Будауи вывел хозяев вперед. От поражения «Монако» спас гол Виссама Бен-Йеддера с пенальти.

На 82-й минуте «Ницца» могла вновь повести в счете, однако Амин Гуири не смог реализовать 11-метровый удар.

После пяти туров Лиги 1 «Ницца», набравшая десять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Монако» с пятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ницца» на выезде встретится с «Лорьяном», а «Монако» примет «Сент-Этьен».

Ранее сообщалось, что Головин забил первый мяч в новом сезоне чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 5-й тур

«Ницца» (Ницца) — «Монако» (Монако) — 2:2

Голы: 0:1 — Головин, 39; 1:1 — Делор, 52; 2:1 — Будауи, 74; 2:2 — Бен-Йеддер, 76 (пенальти).