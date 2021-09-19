Аршавин посоветовал Алексею Миранчуку задуматься о смене клуба

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку стоит задуматься о переходе в другую команду.

Экс-игрок отметил, что хавбек стал чаще появляться в стартовом составе итальянского клуба, однако ему не получается реализовать себя.

«Думаю, навряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета навряд ли он покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то может быть следующим летом стоит подумать о смене команды», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее Аршавин заявил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов хорошо себя проявил на старте чемпионата России.