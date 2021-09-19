Спортивный директор «ПСЖ» опроверг информацию о зарплате Месси

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо опроверг информацию о зарплате нападающего Лионеля Месси в клубе.

«Эти данные крайне далеки от реальности как в плане сроков, так и цифр. В контракте есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда», — цитирует Леонардо L'Équipe.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс» и не отметился результативными действиями.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.