Емельяненко заявил, что он не вспотел в поединке с Тарасовым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко заявил, что он даже не вспотел во время поединка с блогером Артемом Тарасовым.

«Он игрался, бегал от меня. Я как мог догонял его, начинал атаку и Тарасов падал на пятую точку. Удары не сдерживал, легко работал. Я в этом поединке даже не вспотел, я больше вспотел во время разминки, чем в бою», — сказал Емельяненко сразу после боя.

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее российский боец Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в главном бою турнира промоушена «Наше Дело».