Футбольный арбитр Карасев рассказал о мечте отсудить матч в Англии

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о своей мечте.

«У меня есть мечта. Я не судил в Англии. Я вообще в Лондоне не был. На полуфинале Евро-2020, где мы были резервными, мы жили загородом за 1,5 км до стадиона. Лондона я не увидел», — сказал Карасев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев поделился эмоциями от работы на матче за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

«Друзья, нет слов. Только одно большое счастье», — написал Карасев в Instagram.

Напомним, игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). «Челси» победил в серии пенальти.