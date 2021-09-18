Стало известно, когда Ибрагимович завершит карьеру

Мино Райола, агент футболиста итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича, рассказал, когда форвард завершит карьеру, передает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Посмотрим, чего Златан захочет в июне. Он всегда год за годом решает всё без спешки. Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдет на пенсию», — сказал Райола.

Напомним, что Златан был травмирован в матче 35 тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом». Швед собирался сыграть за свою сборную на чемпионате Европы — 2020, но позже главный тренер скандинавов Андерссон сообщил, что Ибрагимович пропустит турнир из-за запланированной операции.

В сезоне-2020/21 швед сыграл в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов форвард забил один мяч.

Ибрагимович перешел в «Милан» в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

Ранее футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович высказался об отсутствии у него «Золотого мяча».