Хоккеист Панарин — о своем здоровье: сейчас я вообще зверюга

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы.

«Сейчас я вообще зверюга. Хотя я по-прежнему не знаю, будет ли хватать сил возвращаться в оборону. По поводу болячки — все нормально. В том моменте я вылезал из-под кучи игроков, и у меня неприятно выгнулось колено. Подрастянул связку. Травма оказалась болючей, все лето меня тревожила», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее сообщалось, что вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, может провести матч в России.