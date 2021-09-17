Емельяненко — о бое с Монсоном: в газетах напишут, что я бью депутатов Госдумы

Российский боец ММА Александр Емельяненко, говоря о своем возможном бое на голых кулаках, заявил, что не станет драться с двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship Джеффом Монсоном.

«Бой там с Джеффом Монсоном? Да он уже старый, инвалид, еле ходит. А тем более на голых кулаках! Он же не боксер. Сколько лет уже в зале не был. Он же депутат. «Емельяненко бьет депутатов российской Госдумы» — будет новая статья в газете», — сказал Емельяненко на Youtube-канале Sport24 «Культура бития».

Монсон выходит в Совет депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ране Емельяненко отреагировал на критические слова в свой адрес бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова.