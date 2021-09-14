Теннисист Медведев рассказал об эмоциях после поздравления Путина с победой в US Open

Теннисист Даниил Медведев рассказал о своих эмоциях после поздравления президента России Владимира Путина с победой в US Open, передает РИА «Новости».

«Понимаешь, что выиграл турнир Большого шлема, дело серьезное. Радость переполняет, а то, что президент поздравил, – это просто добавляет еще счастья к победе», — сказал Медведев.

Прежде Медведев проиграл две решающие встречи в финалах турниров «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно Джоковичу.

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.