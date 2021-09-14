Экс-тренера «Спартака» удивила пассивность красно-белых на трансферном рынке

Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук высказался о действиях красно-белых на трансферном рынке.

«Удивил меня «Спартак», наверное. Своим молчанием на рынке. Ждал большего. Все-таки клуб, который всегда ставит большие цели, большие задачи. А больше никто не удивил», — сказал Пилипчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

В матче прошлого тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о взаимоотношениях с владельцем столичного клуба Леонидом Федуном.

«Я не расскажу, о чем именно мы общались с Федуном. Естественно, мы говорили о игре, футболистах, команде в целом, трансферах. У нас нормальные рабочие отношения», — заявил португальский специалист.