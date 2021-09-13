Главный тренер «Зенита» рассказал, кто пропустит матч с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто из игроков питерской команды не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».

«Вильмар Барриос пока не прилетел из-за коронавирусных ограничений. Также с нами нет Оздоева, Караваева и Ловрена. Но у Барриоса еще есть шанс. Возможно, он вылетит завтра после четырех утра. И к обеду, надеемся, прилетит. Ситуация с ним необычная, есть ограничения, которые не позволяют заниматься футболистам любимым делом. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Встреча между «Челси» и «Зенитом» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Помимо «Челси», в одну группу с «Зенитом» попали итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё». Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов питерцы выходили в сезоне- 2015/2016. В предыдущие два года команда Сергея Семака занимала четвертое место в группе.

Ранее главный тренер «Челси» назвал матч «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов.