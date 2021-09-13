Тарпищев объяснил победу Медведева над Джоковичем в финале US Open

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

«Я не удивлен его победе. Медведев был сильнее на две головы. У Джоковича не осталось шансов из-за очень хорошей тактика на игру, которую выбрал Даня. Сегодня он показал очень зрелый теннис, держал концентрацию до последнего гейма. Трибуны немного подкосили его, но тут уже ничего не поделаешь — это теннис, надо быть готовым ко всему», — цитирует Медведева Sport24.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев извинился перед Джоковичем и зрителями.