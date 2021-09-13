Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США.

«Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров «Большого шлема». Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем», — сказал Джокович после игры.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее сообщалось, что Джокович расплакался во время финала.