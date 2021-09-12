Стал известен соперник российских волейболистов в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Польши станет соперником российских волейболистов по четвертьфинальному матчу чемпионата Европы.

В матче 1/8 финала поляки в Гданьске разгромно победили финнов со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

Четвертьфинальная встреча состоится 14 сентября в 21:30 по московскому времени.

Напомним, мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Игра прошла в Гданьске, продлилась четыре сета и завершилась успехом подопечных Томаса Саммелвуо — 22:25, 25:16, 25:22, 25:22.

Ранее сообщалось, что украинские волейболисты должны были получить 10 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей), если бы победили сборную России.

Чемпионат Европы по волейболу.

Мужчины.

Россия — Украина — 3:1 (22:25; 25:16; 25:22; 25;22).

Матчи полуфинальной и финальной стадий турнира состоятся 18-го и 19-го сентября. Также, в завершающий день соревнований, будут разыграны бронзовые медали чемпионата Европы.

Отметим, что национальная команда по волейболу является серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио-2020. В финале соревнований российские волейболисты проиграли французам в пяти сетах, проигрывая по ходу встречи со счетом 2:0.