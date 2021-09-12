Тренер «Спартака» Витория рассказал о взаимоотношениях с Федуном

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о взаимоотношениях с владельцем столичного клуба Леонидом Федуном.

«Я не расскажу, о чем именно мы общались с Федуном. Естественно, мы говорили о игре, футболистах, команде в целом, трансферах. У нас нормальные рабочие отношения», — цитирует наставника красно-белых «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что «Спартак» оказался сильнее «Химок» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в российской столице на стадионе «Открытие Банк Арена» при максимальной заполняемости трибун в три тысячи человек и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.