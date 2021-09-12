Защитник сборной России пропустит около двух месяцев из-за травмы

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, игрок почувствовал дискомфорт и попросил замену в матче национальной команды со сборной Хорватии 1 сентября.

Защитник пропустит матч армейцев с тульским «Арсеналом» 12 сентября и в течение ближайших нескольких дней пройдет курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках.

Красно-синие после шести туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимают восьмое место, имея в активе девять очков.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине.