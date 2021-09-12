Стало известно, какие машины получили призеры Олимпиады-2020

Золотые медалисты Олимпийских игр — 2020 в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций. Об этом сообщает ТАСС.

Комплектация автомобиля будет зависеть от количества завоеванных атлетом медалей.

11 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.