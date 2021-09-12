Тренер сравнил зарплаты молодых футболистов в России и Германии

Белорусский тренер клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский сравнил зарплаты молодых футболистов в России и их сверстников из Германии.

«Юные российские игроки слишком быстро привыкают к комфорту, в этом проблема. Москва, Краснодар, Питер – высокие зарплаты, все условия, ночная жизнь.

Естественно, футболисты останавливаются в развитии. Зачем? Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы пробиться наверх и получить хороший контракт. К этому нужно добавить огромные налоги – чуть ли не 50%.

В России молодой игрок получает в три раза больше чистыми, чем его немецкий ровесник – грязными.

Суммы, конечно, разнятся в зависимости от статуса. У игрока юношеских сборных Германии ставка примерно €10 тыс. – считайте, около € 6000 на руки. В России, как понимаю, порядок цифр другой. Но если хочешь чего-то добиться, нужно чем-то жертвовать», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.