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Медведев заявил о готовности прервать путь Джоковича к «Большому шлему»

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

«Готов ли прервать путь Джоковича к «Большому шлему»? Да, думаю, если смогу это сделать, то, наверное, войду в историю. Если честно, меня не особо это волнует. Я думаю, это больше связано с ним и влияет непосредственно на него», — приводит слова россиянина официальный сайт US Open.

Теннисист отметил, что давление способно сделать первую ракетку мира лучше в тяжелые моменты.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что в полуфинале Открытого чемпионата США Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

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