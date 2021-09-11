Бразильская конфедерация футбола отказалась от претензий к «Зениту»

Нападающий Малком и полузащитник Клаудиньо смогут сыграть за петербургский «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», сообщает журналист Фабио Алехо в Twitter.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) отказалась от своих претензий к российскому клубу, а также к командам Английской премьер-лиги (АПЛ), которые не пустили своих футболистов в сборную из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Футболисты Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос были вызваны в свои сборные для участия в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, однако позже Малком и Клаудиньо отказались от поездки в составе бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая пройдет 2 сентября, так как сине-бело-голубые обратились к ним с призывом вернуться в Россию. Барриос остался в расположении команды Колумбии.

Позднее Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала жалобу в ФИФА на «Зенит». 8 сентября организация запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября. Помимо матча с «Ахматом», южноамериканские игроки могли пропустить встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (14 сентября).

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет двум игрокам выступать за «Зенит» до 14 сентября.