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Экс-игрок «Спартака» Самедов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров

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РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров, передает РИА «Новости».

«Я играл при лимите, и российский футбол в еврокубках выглядел достойно. Это спорная тема. Да, я вырос без него. Лимит появился чуть позднее, но я не могу сказать, что раньше был провал», — сказал Самедов.

Также Самедов отметил, что в поле точно должен быть лимит, не только ограничения по заявке.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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