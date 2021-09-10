Милонов вызвал Зеленского на бой по правилам бокса

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что он вызвал бы президента Украины Владимира Зеленского на бой по всем правилам бокса.

«Он занимается спортом, но ради этого боя я бы тоже подкачался, позанимался и уложил бы его», — рассказал он в интервью News.ru.

Депутат также подчеркнул, что украинская армия убивает его друзей и близких, поэтому он выбрал именно Зеленского для спарринга.

«Мне тяжело было бы остановиться даже после свистка рефери. Это не кровожадно, это справедливо», — резюмировал Милонов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести бой с нынешним главой государства Джо Байденом. Экс-президент США считает, что его преемник упал бы в течение первых нескольких секунд после начала поединка.

Трамп станет комментатором предстоящего боксерского поединка бывшего чемпиона мира в полутяжелом и тяжелом весе Эвандера Холифилда и экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Витора Белфорта.