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Туктамышева рассказала о своих нерешаемых проблемах

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YUTAKA/AFLO SPORT/Global Look Press

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о проблемах, которые не может решить.

«Не хочу портить себе настроение, но любопытно почитать комментарии под новостями. Хочу меняться и становиться лучше, но не хочу отказываться от привычного и испытывать дискомфорт от нового», — говорится на картинках, опубликованных в сториз Instagram.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. Победу в Швеции праздновала Анна Щербакова, а бронзу взяла Александра Трусова. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева рассказала о своем главном желании.

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