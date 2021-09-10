Экс-президент «Спартака»: если ты такой, как все, то у тебя зарплата до 300 тысяч

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, говоря о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, затронул тему зарплат футболистов.

«Такие люди, как все, это когда у тебя максимальная зарплата — 300 тысяч рублей. Если у тебя зарплата исчисляется в 300 тысяч евро, ты не такой как все. Тем более если ты считаешься футбольной звездой, а футбол — вид спорта номер один, и тебя все узнают, просят автограф, ты не такой как все. Разумеется, ты не можешь выйти и нагадить посреди улицы. Если ты какой-нибудь забулдыга, алкаш, то, конечно, тебе это все нипочем.

А если маленькие дети смотрят на тебя и хотят быть похожим на тебя (сейчас, может, нет, но раньше точно смотрели на него), ты должен подавать хороший пример», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Ранее Червиченко прокомментировал слова нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина о том, что он предпочитает пиво водке.