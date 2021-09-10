Комментатор рассказал, как с экс-тренером сборной России ел фастфуд на мусорном баке

Комментатор Роман Гутцайт рассказал, как после полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1) ужинал едой из «Макдональдса» с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким, сидя на мусорном баке.

«Мы заходим в «Макдоналдс», там тоже сесть нельзя. Берем с собой бургеры, пирожки, сок, кофе. Выходим, идем с пакетами по центральной улице, которая тянется от стадиона. Там тоже все лавочки заняты, все подоконники заняты. Просто негде остановиться, чтобы поесть.

Сворачиваем в переулочек в надежде, что народу будет поменьше и найдем местечко. Идем-идем, народу действительно меньше, но уже нет ни лавочек, ни подоконников. Проблема не решается! Идем еще пару минут и видим… мусорный бак. Закрытый. Смотрим друга на друга и киваем: «Нормально!» Ставим пакеты на мусорный бак, едим бургеры, выбрасываем туда же», — приводит слова Гутцайта Sports.ru.

Ранее Леонид Слуцкий высказался об игре сборной России при Валерии Карпине.