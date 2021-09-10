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У серебряной призерки ОИ украли медаль во время вооруженного нападения

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Global Look Press

Серебряная призерка Олимпиады по хоккею на траве в составе сборной Аргентины София Маккари подверглась вооруженного нападению в результате чего была украдена ее медаль Игр.

Также преступники забрали у спортсменки машину и телефон.

«Я не могу передать ту боль, которую это причиняет. Я прошу всех о сотрудничестве», — написала спортсменка в своем Twitter.

Сборная Аргентины уступила в финале Олимпиады Голландии со счетом 1:3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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