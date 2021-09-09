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«Милан» готов предложить игроку «Зенита» €3,2 млн за сезон

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Итальянский «Милан» нацелен на игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, передает Todofichajes.

Следующим летом иранец станет свободным агентом. «Милан» готов предложить форварду €3,2 млн за сезон. Это на € 600 тыс. больше, чем он зарабатывает в «Зените».

Контракт Азмуна будет рассчитан до 2026 года.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Ранее экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить от матчей бразильских игроков Малкома и Клаудиньо до 14 сентября.

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за петербургский клуб до 14 сентября по решению ФИФА.

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Футбол. Чемпионат России
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