Экс-игрок «Спартака» считает, что сборная Украины сильнее, чем Россия

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко сравнил сборные России и Украины.

«На сегодняшний день я считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила ее игра на чемпионате Европы. Объективных и субъективных причин много было, но в отборе до этого, конечно, год назад — команда играла гораздо ярче», — сказал Калиниченко на YouTube-канале «Бомбардир».

На Евро-2020 сборная Украины дошла до 1/4 финала. В четвертьфинале турнира подопечные Андрея Шевченко уступили англичанам со счетом 0:4.

Сборная России на Евро не смогла выйти из группы уступив Дании (1:4) и Бельгии (0:3), а также обыграв Финляндию (1:0).

Ранее экс-хавбек московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о ничейном результате красно-белых в матче против тульского «Арсенала» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не знаю, что можно требовать от этих футболистов. Похоже, они не могут. Есть много объективных и субъективных причин, почему не могут, они всем известны», — заявил игрок.