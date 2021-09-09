Российский волейболист не исключил провокаций на матче ЧЕ по волейболу против Украины

Российский волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, между национальными командами России и Украины, передает «Спорт день за днем».

«Может быть, будут провокации, все-таки в Польше это происходит. Отыграв в этой стране, за все года у меня никогда не было ни одной ситуации, чтоб я столкнулся с дискриминацией. На площадке не будет ничего. За площадкой, возможно, будут провокации», — сказал Пашицкий.

Также Пашицкий отметил, что у россиян больше шансов на победу, чем у украинской команды.

«Они показывают отличный волейбол, поэтому, я думаю, будет очень интересная игра. Но все же я предпочтение отдал бы нашим игрокам», — добавил он.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между Россией и Украиной.