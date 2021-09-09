В Госдуме поделились ожиданиями от матча Россия — Украина на ЧЕ по волейболу

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между Россией и Украиной, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, наша команда одержит культурную победу, чтобы соперникам не было мучительно больно. Нужно вести себя благородно и сильно не превосходить их в счете», — сказал Милонов.

Также Милонов назвал тупыми обезьянами тех, кто будет оскорблять волейболистов.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о попадании сборной России на Украину в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Понятно, что после ситуации с Ярославой Магучих, когда она сфотографировалась с Марией Ласицкене, рекомендации украинским спортсменам немного поменяли риторику. Наверняка есть какой-то настрой, чтобы определенным образом вести себя по отношению к России во время или после матчей», — отметила Журова в разговоре с «Газетой.Ru».