Александр Емельяненко рассказал, какой гонорар просил Харитонов за бой с ним

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал, какой гонорар просил Сергей Харитонов за бой с ним.

«Он попросил $500 тыс. Камил Гаджиев говорит: «За всю историю боев ты заработал меньше, чем хочешь получить за поединок с Емельяненко». Все поняли, что он сливается с боя, завышает сумму», — сказал Емельяненко на YouTube-канале Hustle MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее российский боец Александр Емельяненко, говоря о том, почему ММА-сообщество критикует рэпера Моргенштерна, заявил, что любого рэпера, включая Басту, можно сажать в тюрьму за песни