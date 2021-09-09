Президент Федерации волейбола Украины — о сопернике по Евро: Россия — значит, Россия

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата Европы против России.

«Россия не нуждается в лишних рекомендациях, а «серебро» на прошедшей Олимпиаде ярко указывает на ее силу. Мы никогда раньше не встречались с россиянами, поэтому огромное значение в матче будет играть характер спортсменов, их вера в собственные силы, кураж и тактическая дисциплинированность.

Все будет зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания на то, кто находится по другую сторону сетки: Россия — значит, Россия», — приводит слова Мельника пресс-служба организации в Facebook.

Встреча пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о попадании сборной России на Украину в 1/8 финала чемпионата Европы.