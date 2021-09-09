Ласицкене и Магучих снова оказались на одной фотографии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинская спортсменка Ярослава Магучих вновь сфотографировались вместе.

Австралийская прыгунья Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Фото было сделано в швейцарском Цюрихе, где проходил финал «Бриллиантовой лиги». Россиянка одержала победу в финале соревнований с результатом 2,05 метра. Магучих стала второй (2,03).

Напомним, Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны провели беседу с Магучих.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях по прыжкам в высоту.