Кокорин: известность в России — непростая вещь

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поделился мнением о о своем отношении к известности и хейтерам.

«Известность в России — очень непростая вещь. Стоит совершить небольшую ошибку, как все начинают это обсуждать. Это была большая проблема. Ты поступаешь, как считаешь правильным, а другие люди судят тебя за это.

Футболистам нужно несколько раз подумать, прежде чем сделать что-то. Да, ты такой же человек, но как профессиональный игрок ты должен понимать эти вещи», — приводит слова россиянина официальный сайт «Фиорентины».

Кокорин отметил, недоброжелатели есть во всем мире. Он считает, что, если ты богат, то у тебя есть хейтеры, которые хотят опустить тебя вниз.

«Надо быть бдительным во всем. Если я допущу маленькую оплошность, все будут говорить, что это большая проблема. Надо понимать, что ты говоришь и делаешь, или даже куда идешь. Если ты отправишься в ресторан после плохой игры, то кто-то сфотографирует тебя и это начнет доставлять проблемы. Такие правила существуют не только для спортсменов, а вообще для известных людей», — сказал нападающий.

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

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