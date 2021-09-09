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Аленичев оценил решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

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Владимир Астапкович/Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.

«Карпин принял абсолютно логичное решение. Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в основной состав «Зенита». В случае с неприглашением Соболева главный тренер тоже поступил правильно.

В итоге мы имели техничного Смолова, напористого Тюкавина и столба Заболотного», — приводит слова экс-игрока московского «Спартака» «СЭ».

Также Аленичев добавил, что для Дзюбы это сигнал к тому, что необходимо привести себя в порядок и только тогда он сможет получить вызов на решающие встречи отбора. Сам нападающий прекрасно понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин точно никого за старые заслуги звать не станет.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что никто не в состоянии заменить Артема Дзюбу в сборной России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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