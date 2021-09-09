Аленичев назвал главное отличие нынешней сборной от команды Черчесова

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, в чем отличие нынешней сборной России под руководством Валерия Карпина от команды, которую возглавлял Станислав Черчесов.

«Мне кажется, что у команды Черчесова присутствовала какая-то боязнь — почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко.

При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг», — цитирует специалиста «СЭ».

Также Аленичев добавил, что со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше. Не потому, что футболисты так сказали, тот же Смолов — это просто видно.

Напомним, Станислав Черчесов был отправлен в отставку 8 июля. Он возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Валерия Карпина.