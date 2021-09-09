Девушка-боец: Хабибу давно пора уйти от сексизма, к которому он привык в горах

Мастер боевых искусств Ангелина Семенова отреагировала на высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз.

Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«У Хабиба застарелое мышление и видение, касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА – это общественное, спортивное шоу, где ринг-герлз, само собой, традиционная вещь, вроде вишенки на торте», — приводит слова спортсменки Metaratings.

Семенова считает, что Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в Дагестанских горах, если он собирается жить в обществе, где давно все иначе. Или пускай диктует свои правила именно там, откуда он. Развитие рано или поздно застанет и тот уголок.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее боец Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к ринг-герлз.