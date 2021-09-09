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Сборная Англии впервые за 25 лет не сделала ни одной замены в матче

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Reuters

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт матче квалификации ЧМ-2022 с Польшей (1:1) не сделал ни одной замены. Об этом сообщает Opta.

Такое произошло впервые с полуфинала Евро-96 против Германии, в котором англичане уступили по пенальти 5:6.

«Неудивительно, что это была самая сложная игра в группе. В начале игры мы немного медлили с передачами, и Польша хорошо нас прессинговала. Во втором тайме мы контролировали игру. Если есть критика, то только за то, что мы не создали достаточно явных моментов и у нас не было достаточного количества игроков в штрафной. Почему не было замен? Мы полностью контролировали игру. Внесли бы изменения, если это было не так», – приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Ранее фанаты сборной Польши освистали футболистов команды Англии за то, что они в поддержку движения Black Lives Matte встали на колено перед началом матча.

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