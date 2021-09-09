Стало известно, сколько пропустит Головин из-за травмы, полученной в матче с Кипром

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в отборочном матче ЧМ-2022 с Кипром. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист получил повреждение мышцы бедра. Из-за травмы Головин не смог принять участие в игре против Мальты.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее народный артист России Лев Лещенко оценил игру национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.