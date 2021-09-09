Лещенко — об игре сборной России: стабильно пресная

Народный артист России Лев Лещенко оценил игру национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Стабильно пресная. Но тут важен результат. Мы его добились. Но феерии никакой нет. Как-то все это однозначно», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к футболисту ЦСКА Алану Дзагоеву, заявив, что он мог бы придать сборной России комбинационный стиль.