Президент FINA прокомментировал обвинения американца в допинге российского пловца

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн Аль-Мусаллам, комментируя намеки американского пловца Райана Мерфи о том, что россиянин Евгений Рылов принимал допинг перед заплывом на Олимпиаде в Токио, заявил, что «любой человек может высказать свое мнение». Слова Аль-Мусаллама передает RT.

«Любой человек может высказать свое мнение, мы живем в демократическом мире. Но со своей стороны, со стороны FINA, я могу сказать, что все спортсмены приехали в Токио чистыми, все проходили тестирование на допинг. Каждый может оставаться при своем мнении. FINA должна гарантировать, что участники заплывов чисты и ко всем проявляется одинаковое отношение. Именно так все и было на этих Играх», — сказал Аль-Мусаллам.

Евгений Рылов на Играх-2020 выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Рылов признался, что раздумывает над тем, чтобы запустить в производство «кошачьей» маски, в которой он находился на награждении во время Олимпийских игр в Токио.