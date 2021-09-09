Аленичев назвал игрока, который может помочь сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к футболисту ЦСКА Алану Дзагоеву, заявив, что он мог бы придать сборной России комбинационный стиль.

«Обращаюсь к Алану Дзагоеву, надеюсь, он это прочитает: как можно быстрее набирай форму, лови тонус. С твоим возвращением у национальной команды появится комбинационный стиль. Считаю Алана одним из лучших (если не абсолютно лучшим) центральных полузащитников РПЛ, классным распасовщиком. Дзагоев способен разрезающей, тонкой передачей найти нападающего на чужой половине поля. Это как раз то, чего сейчас не хватает сборной», — написал Аленичев в своей колонке на «Спорт-Экспресс».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее экс-хавбек сборной России Александр Мостовой, высказываясь об итогах первых трех проведенных встреч национальной команды по руководством Валерия Карпина, раскритиковал мнение общественности о том, что для подготовки команды прошло слишком мало времени.